Sommer | l' Inter è una nuova sfida nella mia carriera

(Di lunedì 7 agosto 2023) "Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all': questo è un club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione. Giocare in una squadra come l'rappresenta ...

Yannè il nuovo portiere dell'. In mattinata lo svizzero ha svolto la prima parte di visite mediche all'Humanitas di Rozzano e, una volta completate, si è spostato al Coni per ottenere l'...Il portiere elvetico ha lasciato il Bayern Monaco e si legato ai nerazzurri. Ora finalmente ufficiale: Yannsar il nuovo estremo difensore ...Sono le prime parole da giocatore dell'di Yann, in una intervista aTv. "Costruzione dal basso È una delle ragioni per cui sono contento di poter giocare nell'. Simone ...

Sommer: “Sono orgoglioso di vestire la maglia dell’Inter. Il mio modo di giocare…” fcinter1908

L'Inter, dopo aver ceduto Onana, ha trovato il suo nuovo portiere. Ha infatti firmato dal Bayern Monaco, per sei milioni di euro, l'estremo difensore svizzero Yann Sommer. Di fatto, con ...Pochissimi minuti dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di Yann Sommer, l'Inter chiude anche l'operazione per il secondo portiere da regalare a Simone Inzaghi. Come riporta Sky ...