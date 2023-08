Sommer | il Bayern Monaco conferma | «Grazie e tanti auguri!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023) Yannè un nuovo calciatore dell’Inter, con l’annuncio ufficiale arrivato pochi minuti fa. Anche ilhato la cessione, mandando i propri auguri all’estremo difensore.– L’Inter annuncia l’arrivo di Yanne il. Il club bavarese, con un breve messaggio, ha salutato l’ormai ex portiere: “Yannpassa dalall’Inter.per la tua dedizione eauguri per il futuro!“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...