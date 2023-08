Sommer ha firmato con l’Inter! Attesa per l’ufficialità | e non solo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023)è un giocatore dell’Inter. Dopo la firma sul contratto, ha lasciato la sede nerazzurra. Ma la sua giornata non finisce qui. C’è grandeper, e non. NUOVO RINFORZO – Yannè il nuovo portiere dell’Inter. Lo svizzero arrivato dal Bayern Monaco hail suo nuovo contratto fino al 2026 e, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha già lasciato la sede nerazzurra. Si attende, ma intanto il calciatore farà visita ai suoi nuovi compagni ad Appiano Gentile e domani i primi allenamenti in maglia nerazzurra. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...