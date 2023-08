Solo la cultura salva dalle orde di lanzichenecchi dell’over tourism | due segnalazioni trentine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) A Milano i musei pubblici si sono legittimamente vantati d’aver registrato un milione e centomila e rotti ingressi nei primi sei mesi dell’anno (non sono inclusi i dati di Hangar Bicocca, Fondazione Prada e altre istituzioni private), a fronte di un record di turisti battuto ufficialmente a quota quattro milioni di presenze. Come dire che più di uno su quattro dei visitatori della metropoli lombarda vive anche una fruizionele. Molto meglio, per carità, dei record del cosiddetto distretto di Como Lake, l’area invasa dai ‘selfie-centi’ di tutto il mondo che vogliono immortalarsi sullo sfondo delle ville di George Clooney o di Chiara Ferragni. Mantenere intatta la mollale in una destinazione turistica, anche se di per sé sarebbe già frequentatissima, come appunto Milano e la Lombardia, determina una più armonica composizione dello spaccato ...