Sofia Castelli | l' amica che dormiva nella stanza accanto mentre l' ex fidanzato la uccideva | «I sensi di colpa mi divorano | sono morta anch' io»

Lo ha scritto sui social network la migliore amica di, la ventenne uccisa nel sonno a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dal suo ex fidanzato. La giovane continua scrivendo: '......che deve essere esaltato in tutte le sue potenzialità e inserito in un circuito dei...della Fondazione e valorizzazione dei contenitori culturali come il complesso monastico di Santa, in ...... ma non si è accorta di nulla fino all'arrivo dei carabinieri, allertati dallo stesso autore del delitto che, subito dopo avere ucciso, è andato a costituirsi. 'Non ho potuto fare ...

Sofia Castelli, l'amica che dormiva nella stanza accanto mentre l'ex fidanzato la uccideva: «I sensi di colpa ilmessaggero.it

l'amica di Sofia Castelli, la ventenne uccisa nel sonno a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dal suo ex fidanzato. Ma quella era un'altra vita. Perché ora il profilo Instagram di Auri parla solo ...“Sono Auri la tua migliore amica”. Comincia così la lettera che Aurora Fiameni, amica di Sofia Castelli, ha affidato a Instagram. Aurora è l’amica con cui la giovane, la notte prima di essere uccisa ...