... utilizzata per produrre le baguette."Oggi facciamo un- in perché ci vietano di esercitare la nostra attività ordinaria che è la produzione della baguette - spiega Mohamed Jamali, presidente del ...l Comitato spontaneocittadini promuove un momento di mobilitazione, flash mob, nella traversa Abruzzi, lunedi 7 agosto, ore 18.00 - 18.15 per sensibilizzare l ' attenzione delle pubbliche autorità sul degrado e lo ...... ha preferito le piazze e i centri sociali di Bologna tra- in, convegni e appuntamenti ... la città dove vive, insieme ai manifestanti per i dirittimigranti dove tuttavia non ha rilasciato ...

Sit-in dei panettieri a Tunisi: "Lo Stato ci ha vietato le baguette" - Il ... Il Sole 24 ORE

Roma, 7 ago. (askanews) - Circa 200 panettieri tunisini hanno partecipato a un sit-in di protesta davanti al ministero del Commercio a Tunisi ...Raccontare "le piccole molestie morali nei rapporti, non solo tra fidanzati, ma in famiglia, in tutte le relazioni". (ANSA) ...