Sistemi di montaggio Contact Italia per un impianto fotovoltaico SEU da 564kW installato dalla 4-ENERGY

(Di lunedì 7 agosto 2023) Bari, 7 agosto 2023. 4-, azienda installatrice di impianti fotovoltaici e specializzata negli ultimi anni in “modelli SEU” (Efficienti di Utenza), ha scelto le strutture diper la realizzazione di unda 564 kW per il più grande Shopping Center delle Marche, “Il Cuore Adriatico”. Tale operazione permetterà l’auto-produzione di energia elettrica per i70 negozi presenti all’interno dei 27.000 mq di superficie commerciale., attraverso il gruppo EDIF, ha fornito alla 4-1500 zavorre ZC1052 con inclinazione 10° per fissare i 1200 moduli JASOLAR da 470W, riuscendo così ad ottimizzare l’intera copertura del tetto. L’...