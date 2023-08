Siracusa | al teatro Greco la Traviata nella lingua dei segni

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ungremito in ogni ordine di posto ha decretato a, un successo senza precedenti: Ladi Giuseppe Verdi in un innovativo e moderno allestimento, ma rispettoso della tradizione. “Potremmo parlare delle continue standing ovation da parte del foltissimo pubblico intervenuto, delle interpretazioni incessantemente interrotte da applausi a scena aperta, dei 15 minuti di applausi tributati a tutti gli artisti alla fine della rappresentazione, della qualità degli interpreti sulla scena, della mise en espace, che si è trasformata in una regia molto elegante e attuale, ma la cosa più straordinaria della serata sono stati loro: le quasi cento persone sorde che hanno chiesto di intervenire alla rappresentazione”, dicono gli organizzatori. “E’, così, partito con enorme successo dal ...

"E', così, partito con enorme successo dal Greco di il progetto esclusivo - e inclusivo - dell'opera lirica nel linguaggio dei segni, per un progetto che non ha precedenti: mai, ... Il corpo di ballo spagnolo sarà ancora protagonista nella produzione de LA TRAVIATA di Giuseppe Verdi che dopo il debutto trionfante del 5 Agosto a sarà replicata in agosto il 12 al...

