Leggi Anche MortaO', la cantante irlandese aveva 56 anni: 'Nothing compares 2 U' la rese celebre nel mondoO'verrà dunque sepolta nella sua Irlanda. Fino all'ultimo l'ipotesi era rimasta in ...Altre notizie su: Sinéad O'Il corteo costegger il lungomare di Bray, nella contea di Wicklow, passando davanti alla casa in cui la star ha vissuto per 15 anni. L ultimo saluto a Sin ad O'si terr domani in ...

Sinead O'Connor, per i funerali la famiglia chiede ai fan di scortarla con un corteo d'amore TGCOM

L'ultimo saluto a Sinead O'Connor si terrà martedì 8 agosto a Bray, in Irlanda, dove la O'Connor ha vissuto per quindici anni. Saranno funerali pubblici, anzi, per l'occasione la famiglia dell'artista ...(KIKA) - DUBLINO - Il corteo costeggerà il lungomare di Bray, nella contea di Wicklow, passando davanti alla casa in cui la star ha vissuto per 15 anni.