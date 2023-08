Sindacato medici Ssn | ' basta pubblicità che incitano a fare causa a colleghi'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roma, 7 ago. (Adnkronos Salute) - "In questa estate di lavoro, di sacrifici, di ferie non godute (ben 5 milioni di ferie arretrate), di ospedali e pronto soccorso in affanno, continuano a spopolare lea tutta pagina chea denunciare presunti casi di malasanità. Fermo restando il