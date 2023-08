Simonetta Cesaroni | svolta nelle indagini a 33 anni dalla morte | «Stringeva in una mano le tracce del suo assassino»

(Di lunedì 7 agosto 2023)potrebbe aver strettomani capelli o peli del suo. Potrebbe essere questa una nuovanel delitto della ragazza uccisa a Roma, in via Poma, il 7 agosto del...

Testo..., tratto da... www.ilgiornale.it ! Almeno due telefonate giunsero a casa sua da via Poma ancor prima delle diffusione della notizia dell'omicidio di. A ricordare cosa accadde quel pomeriggio a Tgcom24 è Giuseppe, figlio di Mario Macinati, dipendente dell'avvocato Francesco Caracciolo di Sarno, a quei tempi presidente regionale ......, viene assassinata nell'ufficio dove lavora: il giallo di via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole 1998 " Attentati alle ambasciate statunitensi del 1998: Gli attentati ...Abbiamo iniziato con una ricostruzione tridimensionale di quelle sul corpo di. Partendo dalle immagini dei tagli di arma bianca scattate sul tavolo autoptico, le abbiamo elaborate ...

Esclusiva Tgcom24, delitto di via Poma: "Se mi avessero interrogato 33 anni fa oggi non sarebbe un giallo" TGCOM

Simonetta Cesaroni potrebbe aver stretto nelle mani capelli o peli del suo assassino. Potrebbe essere questa una nuova svolta nel delitto della ragazza uccisa a Roma, in via Poma, il 7 agosto del 1990 ...Il 7 agosto 1990 veniva uccisa Simonetta Cesaroni. Il suo omicidio è rimasto celebre nella storia dei cold case come il delitto di via Poma ...