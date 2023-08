“Si sono lasciati” Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro | la notizia preoccupa i fan Ma arriva la verità

(Di lunedì 7 agosto 2023) Da diverse ore suuscite fuori delle voci tutt’altro che buone, infatti c’era chi fosse sicuro di una rottura. Alcuni indizi lanciati involontariamente dai due partner avevano messo in allarme i fan. Un utente ha contattato quindi l’esperto di gossip Amedeo Venza, informandolo della situazione e preannunciando una possibile crisi sentimentale. Poi, dopo alcune ore, si è scoperta laufficiale.avevano parlato poco tempo fa di decisioni imminenti, che non facevano quindi nemmeno lontanamente ipotizzare il fatto che potessero lasciarsi. In particolare, lei si era immortalata con un costume recante la scritta: “The Bride (maybe)”, cioè: “La ...

... il movente del gesto estremo è forse la scoperta di una malattia difficile da curare, ciapprofondimenti di indagine in corso. Nei sei foglialla famiglia solo frasi e il riferimento a ...Non dimenticate questi luoghi di sofferenza, dove molti giovani, come voi,reclusi per i loro errori e perché siingannare, sedurre da cose vane, bolle di sapone, cose superflue, ...Mentre nonancora note le ragioni del gesto, non vidubbi sul fatto che sia stato volontario: diversi biglietti sarebbero statidall'imprenditore ai familiari, prima di compiere l'...

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati Il messaggio congiunto fa temere il peggio Liberoquotidiano.it

Un colpo sparato da un'arma regolarmente detenuta, il movente del gesto estremo è forse la scoperta di una malattia difficile da curare, ci sono approfondimenti di indagine in corso. Nei sei fogli ...Ilary Blasi e Bastian si sono lasciati Ormai da qualche settimana i due non si fanno più vedere insieme, che si sia rotto qualcosa