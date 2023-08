Si getta in mare a Battipaglia per salvare i figlioletti e muore annegato

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un uomo di 49 anni e’ mortoneldi, nel Salernitano. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi. L’uomo era originario dell’agro nocerino sarnese. Si erato inper riportare a riva i figli che erano in difficoltà. Il corpo è stato riportato a riva dai bagnini di un lido intervenuti tempestivamente ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sul posto, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia del commissariato di pubblica sicurezza di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Si getta in mare a Battipaglia per salvare i figlioletti e muore ... Il Denaro

