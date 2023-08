Shock in Francia | donna chiusa in casa dal 2011 | fermato il marito

(Di lunedì 7 agosto 2023) Un incubo durato 12 anni. Agghiacciante scoperta in: unadi 53 anni era stata rindal, in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non lontano dal confine con ...

Un incubo durato 12 anni. Agghiacciante scoperta in: una donna di 53 anni era stata rinchiusa dal 2011, in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non lontano dal confine con la Germania, nell'est del Paese. La donna e' stata ...La donna è stata rinvenuta nuda, con la testa rasata, denutrita e con fratture. Una scopertaè avvenuta stamani a Forbach, nel dipartimento della Mosella, in: una 53enne è stata trovata all'interno di un'abitazione, dove era chiusa da 12 anni dal marito, un 55enne tedesco. A ...Nuda, con il cranio rasato, denutrita e ferita, con fratture multiple, alle gambe e alle dita. Lasottodopo la scoperta stamattina di una donna di 53 anni che stata rinchiusa dal marito in casa dal 2011. Sono 12 anni di torture e reclusione. E' successo a Forbach, nel dipartimento ...

