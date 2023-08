Serie C 2023 2024 | prima giornata gironi A | B e C | programma | date | orari

(Di lunedì 7 agosto 2023) La Lega Pro ha definito il calendario della. Il campionato prevede il via il 3 settembre prossimo, dopo i verdetti del Consiglio di Stato che il 29 agosto esaminerà i vari ricorsi in atto. Le squadre sono suddivise in tre(A, B e C) da venti squadre, secondo un criterio territoriale, ma nel girone C compare ancora una X, casella che verrà riempita solo a fine mese. “Per la gara delladi campionato disputata dalla squadra ad oggi indicata nel raggruppamento di girone come società X, verrà concesso su richiesta del club, il rinvio della stessa”, precisa la Lega nella definizione dei. Glidelle partite saranno comunicati in un secondo momento. Domenica 3 settembre...

Come a simboleggiare unadi messaggi d'amore del Napoli per il ...... leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni, che ha annunciato l'introduzione a livello globale di una nuova parental policy, caratterizzata da unadi ...Natan de Souza è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il contratto del 22enne difensore centrale brasiliano è stato infatti depositato in Lega. A dare l'annuncio la stessa LegaA sul proprio sito web. Natan arriva a titolo definitivo dal Red Bull Bragantino.

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI SERIE C – STAGIONE SPORTIVA 2023-24 | LEGA PRO Lega Pro

Avellino-Latina: inizierà così il campionato di Serie C 2023/2024 dei biancoverdi. Appuntamento allo stadio “Partenio-Lombardi” il prossimo 3 settembre per il ...La Pielle Livorno, sulla base del contatto in essere, comunica con estrema soddisfazione che Federico Loschi sarà agli ordini di coach Marco Cardani anche nella stagione ...