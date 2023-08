Serie C 2023 2024 | il calendario

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ufficiale ildiper quel che riguarda i gironi A, B e C. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deliberato le date relative alle diverse competizioni. Il campionato diC avrà inizio il 3 settembre con sosta prevista il 31 dicembre. Questi i turni infrasettimanali: mercoledì 20 settembre; mercoledì 25 ottobre; mercoledì 14 febbraio; mercoledì 06 marzo. Il turno delle festività natalizie è previsto per sabato 23 dicembre. Il campionato si chiuderà domenica 28 aprile. Playoff al via domenica 5 maggio, per i playout gara di andata sabato 11 maggioe ritorno sabato 18 maggio ...

IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO DI SERIE C – STAGIONE SPORTIVA 2023-24 | LEGA PRO Lega Pro

Avellino-Latina: inizierà così il campionato di Serie C 2023/2024 dei biancoverdi. Appuntamento allo stadio “Partenio-Lombardi” il prossimo 3 settembre per il ...La Pielle Livorno, sulla base del contatto in essere, comunica con estrema soddisfazione che Federico Loschi sarà agli ordini di coach Marco Cardani anche nella stagione ...