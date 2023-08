Serie C 2023 2024 | ecco la composizione dei tre gironi

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tramite un comunicato ufficiale, è staro reso noto che “il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato ladeidel CampionatoC per la Stagione Sportiva“. Situazione ancora in divenire per via dei ricorsi, tanto che nel girone C è presente una ‘X’ al posto della ventesima squadra. I calendari verranno resi noti oggi pomeriggio, lunedì 7 agosto, alle ore 15.00. “Il Consiglio Direttivo di Lega ha preso altresì in esame i possibili scenari che potrebbero scaturire dall’accoglimento dei ricorsi, eventualmente presentati al Consiglio di Stato, con l’obiettivo di non pregiudicare gli interessi e le aspettative di tutte le società per una corretta e tempestiva programmazione dell’attività agonistica, ed ha deliberato che:” 1) Nel caso ...