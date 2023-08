Serie A | mattinata di visite mediche | Facundo Gonzalez al J Medical | Isaksen in Paideia

Secondo le ricostruzioni nelladi sabato Watkins sarebbe stato bloccato da altri tre ... risultando colpevole di unadi capi d'accusa tra cui lo stupro di un ragazzino sotto i 13 anni ...Unaestenuante, soprattutto con il jet lag del mega volo San Paolo - Roma, ma tutto ... dicevamo, sono stati capillari: in Brasile, nel 2022, era stato costretto a fermarsi per unadi ...Nelladi lunedì si sottoporrà alle visite mediche di rito che precederanno la firma sul contratto e l'inizio ufficiale della sua nuova avventura inA. FOTOGALLERY Foto Twitter @...

Serie A, mattinata di visite mediche: Facundo Gonzalez al J Medical ... SPORTFACE.IT

Tanta attesa per conoscere i calendari e i gironi della Serie C. Si terrà quest'oggi il Consiglio Federale di Lega Pro che, in mattinata, darà avvio alla configurazione dei ...MAJANO (UDINE) - Un uomo in moto, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un altro mezzo in via Carnia a Majano.