Serie A | cercasi padrone

(Di lunedì 7 agosto 2023) Meno due settimane al fischio d'inizio, che sarà allo Stirpe di Frosinone dove si incroceranno i sogni di una neopromossa e del Napoli ancora ubriaco per la festa scudetto di cento giorni fa. Pronti, partenza e... quasi via a un campionato che è senza, più per difetto che per eccesso nel senso che nessuna delle potenziali contendenti pare essere pronta a lanciarsi nella contesa, tutte o quasi hanno ancora molto da fare sul mercato (che chiuderà solo a fine agosto) e anche i campioni in carica hanno perso alcune delle loro certezze. Visto da qui, non ci sarà da annoiarsi. La qualità andrà verificata passo per passo insieme ad equilibri ancora tutti da scrivere. A occhio il Napoli di De Laurentiis è ancora davanti a tutti, se non fosse perché della squadra titolare dell'annata da sogno ha dovuto salutare il solo difensore coreano Kim, peraltro non ancora ...