Serie A | Cagni | «Il Napoli è ancora davanti a tutti»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Le previsioni di Luigisulla prossima lotta Scudetto: «Inter e Milan hanno il vantaggio che hanno lo stesso tecnico» Ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, l’ex allenatore Luigipone l’accento sul campionato alle porte e sulla lotta allo scudetto. Di seguito le sue parole. «Metto ilsempre, anche se i bookmakers danno l’Inter favorita. Penso che gli azzurri saranno la squadra da battere, leggo che Rudi Garcia verticalizza di più ma avendo visto illo scorso credo che, da uomo intelligente e tecnico preparatissimo, non cambierà quasi nulla. Inter e Milan hanno il vantaggio che hanno lo stesso tecnico, ma i rossoneri hanno cambiato tanto, vedremo se in meglio o no. Non credo che il Milan si giocherà lo scudetto, all’Inter Simone Inzaghi ...

Intervenuto a Febbre a 90 , in onda su Vikonos Web Radio/Tv , Gigiha detto la sua sulla prossima stagione diA e la corsa allo scudetto. Il mister ha spiegato di vedere ancora il Napoli davanti a tutti ma si è soffermato anche su Inter , Milan e Juventus.

Gigi Cagni ha parlato del Napoli soffermandosi sul lavoro che attuerà Rudi Garcia sulla panchina partenopea nella prossima stagione.Il commento del mister in vista della prossima stagione di Serie A e la griglia delle favorite per lo scudetto.