Selvaggia Lucarelli | la denuncia choc dopo il conto al ristorante | cosa fanno pagare

(Di lunedì 7 agosto 2023) Personaggi tv., lasocialilal. Spesso l’ex volto noto di Ballando con le Stelle è solita commentare ciò che le accade nel corso della vita sul suo profilo Twitter. In queste ore, non è passato inosservato l’ultimo sfogo durissimo di, che sui social ha postato uno scontrino con un dettaglio non da poco. Anche la nota opinionista Rai è rimasta sconvolta dai numerosi rincari che stanno mettendo a dura prova gli italiani.Leggi anche:, il duro attacco al compagno di Giorgia Meloni Leggi anche:, è alta ...

È la denuncia diche sui social ha pubblicato lo scontrino di un ristorante di Finale Ligure dello scorso 23 luglio. 'Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne ...A denunciare il curioso sovraprezzo èsul suo profilo Instagram. "Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne assaggiare un po' anche alla ...Due euro più per un piattino per condividere la pasta. Dopo il caso del supplemento per dividere un toast a metà sul lago di Como, un post diriaccende la polemica sul 'caro vacanze' e i costi di 'condivisione' che vengono aggiunti ai turisti. "Liguria. Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino ...

«Un piattino per condividere le trofie Due euro in più». L'incredibile caso in Liguria, il post di Selvaggia leggo.it

È successo al bar Pace di Gera Lario, sul lago di Como: due euro in più per aver chiesto di dividere a metà il toast vegetariano. La notizia, ampiamente diffusa sui social e pubblicata dal… Leggi ...Nel post originale di Selvaggia Lucarelli è riportato anche il nome del locale che noi non riteniamo necessario pubblicare perchè non aggiunge elementi utili per la comprensione della vicenda e in qua ...