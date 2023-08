Selvaggia Lucarelli e lo scontrino di un’osteria ligure | “Un piatto di trofie al pesto 18 euro e 2 euro per il piattino di condivisione”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Dopo lopostato su Tripadvisor da un utente che in un bar di Como si è visto aggiungere 2dopo aver chiesto di tagliare un toast in due, adesso a denunciare un altro “extra” surreale è. “Liguria. Undial18, la mamma chiede unper farne assaggiare un po’ anche alla bambina di tre anni che ha già mangiato. Sul conto le mettono dueper il. Tra l’altro avendole già messo in conto il coperto”, ha scritto in un post a corredo della foro dello“incriminato”. La vicenda, resa pubblica solo adesso, è avvenuta il 23 luglio a Finale ...

Dopo il caso del supplemento per dividere un toast a metà sul lago di Como, un post diriaccende la polemica sul 'caro vacanze' e i costi di 'condivisione' che vengono aggiunti ai ...Altrettanti sono stati i no secchi alla conduttrice, come quello della collega, la quale ha ammesso di non apprezzare particolarmente la formula di interviste ideata dalla ...È la denuncia diche sui social ha pubblicato lo scontrino di un ristorante di Finale Ligure dello scorso 23 luglio. 'Un piatto di trofie al pesto 18 euro, la mamma chiede un piattino per farne ...

Scontrino shock in Liguria, la denuncia di Selvaggia Lucarelli: "Bambina di 3 anni paga per assaggiare" Today.it

Il cast di Ballando con le stelle 2023 prende forma. Al talent show condotto da Miully Carlucci, in onda su Rai1, dovrebbero partecipare alcuni tra i ...E' successo in un ristorante di Finale Ligure, dove un piattino per condividere le trofie è stato fatto pagare 2 euro ...