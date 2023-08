Segregata in casa e torturata dal marito | l' orrore durato 12 anni

Una fonte della polizia ha raccontato che c'era già stato un intervento degli agenti adella coppia nel 2019, dopo la telefonata di un vicino preoccupato; ma i due all'epoca avevano smentito ci ...Il marito la tenevain un appartamento dal 2011. L'agghiacciante scoperta è avvenuta in Francia: una donna di 53 anni era stata rinchiusa dal 2011, in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non ...... nella regione del Grand Est, in Francia, Un cittadino tedesco di 55 anni è stato arrestato oggi nel comune di Forbach per aver rinchiuso ine stuprato la moglie, una donna di 53 anni originaria ...

Segregata e torturata in casa dal marito per 12 anni AGI - Agenzia Italia

La donna, rapita dal 2011, era in una stanza, nuda, con la testa rasata, malnutrita e con tracce di vecchie fratture agli arti ...