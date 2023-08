Segregata in casa da anni | ritrovata in stato drammatico | c’è un arresto

(Di lunedì 7 agosto 2023) Una donna è statapernella sua abitazione, il momento del ritrovamento èa dir poco: una persona è stata arrestata Per quasi 12ha tenuto la moglie chiusa in. Senza la possibilità di uscire, vedere la luce, respirare un po’ di aria pulita: niente di tutto questo. Un vero e proprio inferno quello che ha vissuto una donna che, dal 2011, non ha mai varcato la porta della propria abitazione. Una vicenda che, nel giro di pochissimo tempo, ha fatto immediatamente il giro del Paese. Questo è quello che arriva direttamente dalla Francia, precisamente da Forbach, dove la vittima in questione di questa vicenda è una donna di 53. L’orco, invece, è il marito di duepiù grandi. Per quest’ultimo sono scattate le ...

Il marito la tenevain un appartamento dal 2011. L'agghiacciante scoperta è avvenuta in Francia: una donna di 53 anni era stata rinchiusa dal 2011, in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, non ...... nella regione del Grand Est, in Francia, Un cittadino tedesco di 55 anni è stato arrestato oggi nel comune di Forbach per aver rinchiuso ine stuprato la moglie, una donna di 53 anni originaria ...... Psicologia, Legge ed Economia ed era in procinto vivere in unainsieme ad altri studenti - oggi vivenel palazzo di famiglia all'Aja. Amalia d'Olanda vive all'Aja (foto Getty) In una ...

San Giorgio a Cremano, studentessa incinta segregata in casa dal fidanzato padrone ilmattino.it

Una donna di 53 anni è stata rinchiusa in un appartamento di Forbach nel dipartimento di Mosella, in Francia, per ben dodici anni. L’agghiacciante scoperta è stata fatta stamani dalla Polizia, che ha ...Ha segregato e torturato la moglie dal 2011 fino a oggi, ossia per 12 anni. Con questa accusa è stato arrestato un uomo di 55 anni in Francia, a Forbach. Come riportano le testate locali, la donna sar ...