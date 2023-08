Se volete comprarvi un paio di Birkenstock questo è il momento giusto per farlo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Sarà l’effetto Barbie, (pare che con l’uscita del film di Greta Gerwig le vendite abbiano registrato un’impennata del 110%, secondo i dati Lyst) sarà perché alla fine non sono così brutte come per anni le abbiamo additate, e se comunque così fossero, le ugly shoes a un certo punto hanno avuto la loro rivincita. Sarà quel che sarà, ma c’è poco da fare, da qualche stagione a questa parte, lespopolano. E sono destinate ain maniera ancor più plateale. I motivi di cotanto successo li conosciamo bene, e non hanno a che vedere solo con comodità e versatilità, che comunque sono due punti che giocano a loro favore; diciamo che da quando il mondo della moda le ha portate in passerella (precursore insenso fu Marc Jacobs, era la collezione dell’estate ‘93), e via via i brand del lusso hanno iniziato a stringere ogni ...