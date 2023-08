Se ti mancano 5 anni alla pensione puoi andarci subito con questa procedura | ecco come fare

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ti? Niente paura: grazie aun salto in avanti nel tempo eIl periodo dellaper tutti è sempre molto delicato. Il motivo di ciò lo si deve essenzialmente al fatto che si lavora per una vita intera, e godersi i frutti di quanto è stato fatto fa sempre un enorme piacere. Solitamente però,attesa diviene interminabile. Anche a causa delle continue proroghe per il raggiungimento dell’età pensionistica. Andare inin anticipo è possibile:(Ilovetrading.it)Ad oggi per andare in ...