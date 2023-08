Scout | al Jamboree in Corea cominciano le evacuazioni per il tifone

Lo ha confermato all'Ansa anche un capopresente sul luogo: " Hanno tutti alto il morale e ... Le difficili condizioni delIl raduno fin da subito ha destato preoccupazioni, proprio per ...18.35 Al via evacuazioneraduno Corea Inizierà domani l'evacuazione dei contingenti nazionali diriunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento "", a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun. L'ambasciata d'Italia a Seul, d'intesa con la Farnesina e in costante ..."Inizierà domani, martedì 8 agosto, l'evacuazione dei vari contingenti nazionali diriunitisi in Corea del Sud in occasione dell'evento '', a causa del possibile arrivo nella zona del ...

Corea del Sud, in arrivo il tifone tropicale. Farnesina: domani evacuazione degli scout da Jamboree RaiNews

Il J amboree degli scout in Corea del Sud si chiuderà prima del previsto. Il timore è che la zona della costa occidentale dove decine di migliaia di ragazzi e ragazze hanno piantato le tende venga col ...Sono una decina e provengono da Pavese, Oltrepo e Lomellina: «Seguiamo le regole, bisogna ripararsi in tenda e bere molta acqua» ...