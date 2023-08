Scelti i nomi dei vip per il GF Vip 8? L’indiscrezione

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 agosto 2023) A partire da lunedì 11 Settembre 2023, andrà in onda l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. Si tratterà di una stagione sorprendente, caratterizzata da tanti cambiamenti. Pier Silvio Berlusconi, negli ultimi mesi, non ha fatto mistero di voler introdurre delle modifiche sostanziali. L’arrivo di Cesara Buonamici, l’addio di Giulia Salemi e la convivenza tra Vip e Nip sono già dei punti di partenza non indifferenti. Stando alle ultime indiscrezioni, sembra che ci siano delle novità importanti riguardanti il cast. GF Vip 8,dei concorrenti famosi: le indiscrezioni Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip 8 cercheranno di mantenere il cast segreto per più tempo possibile. Forse, proprio come hanno fatto l’anno scorso, proveranno a stimolare la curiosità del pubblico tramite dei divertenti indovinelli via social. Per il momento, però, ...