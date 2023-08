Scambiati per pusher | stavano invece per truffare un' anziana | arrestati

Leggi su agi

(Di lunedì 7 agosto 2023) AGI - Tentata truffa aggravata in concorso ai danni di un'. È il reato contestato dai carabinieri della Stazione di Roma San Basilio a due giovani di 17 e 19 anni, provenienti dall'hinterland di Napoli,in flagranza di reato nel corso di alcuni controlli antidroga in una piazza di spaccio del quartiere. I due,in un primo momento per, sono stati seguiti dai militari fino a via Talli, nel quartiere Fidene Serpentara: il minorenne è sceso dall'auto e ha suonato il citofono di uno stabile ma proprio in quel momento si è accorto della presenza dei carabinieri ed è risalito velocemente sull'auto per darsi alla fuga. Fuga durata pochi metri. Bloccata l'auto, è servito pochissimo per capire che i due non avevano nulla a che fare con la droga ma erano arrivati li' per mettere a segno una ...