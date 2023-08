Scamacca | l’avventura in Premier dura solo un anno | ufficiale il ritorno in A

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023)di GianlucainLeague èta solamente unildell’attaccante romano in Serie A Gianlucariabbraccia la Serie A. Anzi: la Serie A riabbraccia Gianluca. E’ta solamente unla sua ennesima esperienza all’estero (in passato era stato in Olanda). InLeague non è andata come lui si aspettava. Stesso discorso vale anche per il West Ham che, per prelevarlo dal Sassuolo, ha sborsato l’importante cifra di 36 milioni di euro. Un prezzo che, però, almeno sul campo il classe ’99 non è riuscito a dimostrare a suon di gol. Solamente 8 le reti in 27 presenze. A quanto pare troppo poco per la dirigenza inglese che ...