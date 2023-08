Scamacca | «L’Atalanta è il posto giusto per ripartire»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Le prime parole di Gianlucada nuovo attaccante del: «Sarà bello giocare più competizioni, lottare per più obiettivi» Dopo l’annuncio ufficiale del suo arrivo, dai canali ufficiali del club arrivano le prime parole di Gianluca Scammacca da giocatore del. «Ho scelto ilpiùda dove. È l’ambiente ideale per me in questo momento. Il direttore e il mister mi volevano tanto e condividevano le mie stesse idee. Mi ha detto che ho delle qualità nascoste che farò vedere. E’ la cosa che mi ha colpito di più. L’impressione è stata bellissima, Bergamo è molto bella ed è bellissimo il centro sportivo. Sensazioni molto positive. Sarà bello giocare più competizioni, lottare per più obiettivi. È un grande stimolo. Non vedo l’ora di giocare e di ...