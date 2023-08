Scamacca dopo il no all’Inter | «Atalanta posto giusto per me»

(Di lunedì 7 agosto 2023) Da questa sera, Gianlucaè ufficialmente un nuovo giocatore dell’aver rifiutato la proposta dell’Inter. Ai canali ufficiali del club, l’attaccante ex West Ham ha spiegato i motivi della sua scelta.MIGLIORE – Gianlucanella sua presentazione come nuovo attaccante dell’, ha spiegato i motivi che lo hanno portato a scegliere Bergamo come destinazione e non l’Inter: «Ho scelto ilpiùda dove ripartire, l’ambiente più ideale per me in questo momento. Direttore e mister mi hanno fatto capire che mi volevano tanto e condividevano le mie stesse idee». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...

L'Inter - dopo aver perso Scamacca sul quale non è chiaro se c'è stata una vera o propria trattativa o solamente una manifestazione di interesse - ha individuato il nuovo attaccante da mettere a disposizione di Inzaghi. L'Atalanta ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Scamacca. Dopo averne ripercorso la carriera, tra club e nazionale, la società rivolge un caloroso benvenuto a Gianluca, augurandogli le migliori soddisfazioni. Non c'è solo l'Inter nella corsa per Folarin Balogun. L'attaccante è diventato il primo obiettivo dei nerazzurri sul mercato, soprattutto dopo che l'Atalanta ha soffiato Scamacca a Marotta. Ora l'ammistratore delegato dell'Inter dovrà stare attento alle avanches del Monaco per Balogun.

