Scala un tubo e arriva in casa dell’ex | arrestato uno stalker

(Di lunedì 7 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn due mesi ha perseguitato la ex in tutti modi: minacce, pedinamenti, molestie telefoniche. Poi, ieri sera, è perfino riuscito ad entrare nella suando unedndo sul balcone. La donna, nonostante il panico, è riuscita a chiamare i carabinieri e così per l’uomo, un 60enne, sono scattate le manette. E’ accaduto a Pozzuoli. La vittima era ormai esasperata, era stata costretta a stravolgere completamente le sue abitudini di vita. Ieri l’arrivo dei militari della compagnia di Pozzuoli in pochi minuti, ha consentito di arrestare l’uomo mentre era ancora in. Ora è in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

L'agguato in casa Ultima sortita ieri in tarda serata. La vittima si è ritrovata in casa il 60enne, arrivato al balcone scalando un tubo. Nonostante l'agitazione è riuscita a chiamare il 112 e i ...