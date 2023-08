Scacchi | World Cup 2023 | Caruana e Nepomniachtchi passano gli spareggi | fuori Giri e Radjabov

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 agosto 2023) Termina una giornata importante in quel di Baku, Capitale dell’Azerbaijan che sta ospitando in questi giorni laCupdi, dove si è delineato il quadro per i sedicesimi di finale (ottavi per le donne). Tante le certezze, anche se non sono mancate alcune sorprese. L’italoamericano Fabianosi è reso artefice di un lunedì molto positivo, liberandosi del turco Mustafa Yilmaz per 3-1 vincendo entrambe le partite dio. Va avanti anche Ian, abile a non cadere nella trappola dell’azero Rauf Mamedov superandolo 2,5-1,5. Passa poi, seppur con qualche patema, anche l’altro statunitense, Wesley So, il quale si è imposto sul francese Jules Moussard per 3,5-2,5. Daniele Vocaturo sfiderà invece Saleh Salem, giocatore fastidioso degli Emirati Arabi Uniti ...