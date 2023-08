Sbarchi continui e naufragi ma l' Ue sta a guardare

(Di lunedì 7 agosto 2023) È di nuovo il dramma, conarrivi sulle coste italiane, Lampedusa divenuta porto del dolore, traa largo ed approdi incessanti, oltre 2500 persone tre giorni. Cifre che danno il tono di un fenomeno che entro qualche giorno potrebbe superare i 100mila arrivi irregolari, un'impennata rispetto allo scorso anno. E gli organismi che detengono il potere esecutivo europeo, ovvero la Commissione e il Consiglio, che paiono non avere il senso di un'emergenza, che risente dell'aumento delle criticità, specie nel continente africano, dove negli ultimi mesi, dal Sudan al Niger, si sono moltiplicati i fattori di instabilità che spingono sui flussi migratori. Oltre a questo, va sicuramente segnalato il tira e molla sulle forniture di grano dall'Ucraina, ormai diventato anch'esso uno dei «teatri» sostanziali della guerra con l'invasore russo, che crea ...

sabato gli uomini della guardia costiera, già provati dai interventi di soccorso dei

