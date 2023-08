Sassuolo | Carnevali | “Osimhen in Arabia? De Laurentiis detta legge | decide lui E su Vlahovic-Lukaku…”

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Questo che sta succedendo non è che mi piaccia tanto. Non sono neanche così convinto che il mercato che sta facendo possa portare a realizzare un campionato importante. Ci vorrà del tempo, i giocatori sono importanti, ma sono pochi”. Parole e musica dell’amministratore delegato del, Giovanni, a proposito degli investimenti dell’Saudita. Per costruire un campionato di livello ci vuole tempo, ci vogliono dirigenti e allenatori – ha proseguito il dirigente neroverde ai microfoni di Sky Sport – Ma qualcosa di meglio del campionato italiano dove andiamo a trovarlo? L’Italia teniamocela stretta e cerchiamo di lavorare a questo calcio per costruire qualcosa di valido e interessante”. Sulla possibile partenza di Victorinaggiunge: “De ...