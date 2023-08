Sardegna in fiamme | 42 incendi in un giorno Coldiretti | anni per recuperare le piante da frutto video

(Di lunedì 7 agosto 2023) È di 42il bilancio della tremenda giornata di ieri sul fronte dei roghi in. Ben sette i mezzi aerei impegnati su tutto il territorio isolano, di cui quattro fatti arrivare dalla penisola e dalla Sicilia, più un’ingente quantità di uomini e mezzi impiegati a terra. Il focolaio più importante si è registrato tra Posada e Siniscola, dove 600 persone sono state evacuate e dove l’esplosione di una bombola ha causato un ferito grave. Scendendo verso la parte meridionale, altri importanti roghi a Santadi, Sadali, San Sperate, Quartu Sant’Elena e Assemini, ma soprattutto a Capoterra dove il fuoco ha minacciato le case del quartiere Santa Rosa. Mezzi aerei impegnati anche in Ogliastra, mentre a Muravera sononstate evaquate due aziende agricole. Intanto già ieri Il presidente della Regione, Christian Solinas, che segue in costante contatto con ...

Eventuali responsabili saranno puniti' È emergenza incendi in. In diverse zone della regione si combatte contro le, alimentate dai forti venti di Maestrale che spirano in tutta l'...... com'è accaduto in particolare al Poetto di Quartu Sant'Elena , quando lesono riuscite a ... La7.it - Il bollettino della Protezione Civile segna un'altra giornata di allerta rossa in. ......della, favoriti dal vento che non sembra fermarsi, mettendo a rischio agricoltura, turismo e l'incolumità delle persone con evacuazioni forzate. 'Se certamente il divampare delleè ...

Incendi, la Sardegna brucia in diverse zone: centinaia di persone evacuate. FOTO Sky Tg24

Posada Fiamme vicino alle case, residenti in strada impauriti dal fuoco che si avvicinava sempre di più alle loro abitazioni. Si sono vissuti momenti di terrore ieri pomeriggio nella frazione di San G ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...