Sardegna | Il mare è meraviglioso ovunque | ma esiste una spiaggia più speciale delle altre | parola di TikToker

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 7 agosto 2023), esistono tante spiagge meravigliosa, ma una su tutte è davvero: ecco quale e perché secondo questoLaè famosa per le sue bellissime spiagge, caratterizzate da acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Tra di loro unapiù famose è ladella Pelosa: situata nella zona nord-occidentale dell'isola, essa è celebre per la sua sabbia bianca e fine e ilturchese. È circondata da una torre aragonese e da un paesaggio naturale incantevole. Bellissima è pure ladi Cala Mariolu che è raggiungibile solo viao attraverso sentieri escursionistici, il che la rende ancora più suggestiva. Le sue acque trasparenti e le rocce calcaree la rendono un luogo ideale per lo snorkeling. Anche ...