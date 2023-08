Sarah Ferguson parla del cancro | «Il mio nuovo seno | che mi ha salvato la vita»

(Di lunedì 7 agosto 2023) La duchessa di York, che all'inizio dell'estate ha subito una mastectomia, ha chiamato il suoDerek, e oggi lo vede come un amico che la protegge a mo' di scudo. «È sempre con me, mi sto abituando»

La principessa Eugenie e Jack Brooksbank , come rivelato danel podcast Tea Talks , da parte loro hanno appena trascorso qualche giorno in Portogallo coi figli August ed Ernest .

All'ex moglie 63enne del Principe Andrew è stato diagnosticato un cancro al seno all'inizio di quest'anno e ha subito un'operazione di otto ore al King Edward VII's Hospital di Londra a giugno