Sanità | mancano tecnici della prevenzione La CGIL chiede assunzioni

Provincia di Arezzo: lo scorso anno 4692 infortuni sul lavoro di cui 11 mortali. Il dato peggiore nella Toscana meridionale. La mancanza di personale nelle zoneNon è più possibile lavorare in queste condizioni e le gravi carenze dellacalabrese ,non ... anziché discutere dell'ennesimo piano sanitario, di fatto irrealizzabile, in quantogli ...In prospettiva, di qui a fine anno, nonle ragioni per un certo ottimismo giustificato dall'... dopo gli arresti di alti dirigenti dellacinese. Il New York Times pubblica una delle rare ...

Sanità: mancano tecnici della prevenzione. La CGIL chiede ... LA NAZIONE