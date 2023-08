San Vincenzo | si tuffa per salvare due persone | ma muore risucchiato dalla corrente

...Calabria in termini turistici/commerciali/crocieristiche mentre per gli altri scali quali Villa... 'L'OrSA c'è - mette in chiaroRogolino - e non consentirà che anche il Porto di Reggio ...... tenutasi il 19 marzo in occasione della festa diGiuseppe Artigiano che, in collegamento via ...dove sono intervenuti il presidente Giacinto Giambellini e il segretario generale nazionale...... soddisfatto comunque che una giornata con condizioni del mare così proibitive non abbia avuto conseguenze gravi per i bagnanti, come successo adove un 36enne del fiorentino è morto ...

Tragedia nel mare mosso, 36enne di Grassina muore annegato LA NAZIONE

È successo ieri, poco dopo mezzogiorno, a Rimigliano, San Vincenzo, nel tratto di costa a sud di Livorno. Il mare era limpido e cristallino, ma il ciclone di questi giorni, con i suoi venti e le basse ...Infatti, i nomi rivelati da Pagano sono quelli del produttore discografico e personaggio televisivo Rudy Zerbi, dell’imitatore e cabarettista Vincenzo De Lucia ... nel meraviglioso scenario della ...