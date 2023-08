Sampdoria | obiettivo Bruno Petkovic per l’attacco

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Lasegue, ma sull’attaccante croato c’è la concorrenza in Italia del Cagliari e in Turchia del Trabzonspor Laè alla ricerca di un attaccante per il prossimo campionato di Serie B. Dopo la cessione di Manolo Gabbiadini all’Al-Nasr, il club blucerchiato vorrebbe regalare al tecnico Andrea Pirlo un rinforzo d’esperienza e qualità. Tra i nomi sondati c’è anche quello di, croato classe ’94 di proprietà della Dinamo Zagabria. Il preliminare di Champions League rallenta la trattativa, ma i prossimi giorni potranno rivelarsi decisivi per affondare il colpo. Nel frattempo, Pirlo ha già contattato telefonicamente il direttore sportivo Dario Simic per valutare la fattibilità dell’operazione. Susi registra anche la presenza ...