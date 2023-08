Samardzic all’Inter | ora è tutto fatto! Le cifre dell’ingaggio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 7 agosto 2023) Adesso sì che non ci sono più problemi:sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Accordo definito anche per quanto riguarda l’ingaggio del centrocampista.DEFINITO – I problemi prospettati poco fa su Lazarsono definitivamente spariti: sarà dell’Inter. Tramite Twitter, il giornalista Gianluca Di Marzio annuncia che èfatto per il trasferimento, che porta anche Giovanni Fabbian all’Udinese. Accordo di ingaggio inferiore al milione e mezzo a stagione,peraltro contenute per il centrocampista serbo. L’ultimo passaggio da fare è quello riguardante i dettagli tra Fabbian e l’Udinese, ma la trattativa è ormai chiusa e in dirittura d’arrivo. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...