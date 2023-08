(Di lunedì 7 agosto 2023)sta per arrivare all’Inter, è ormai solamente questione di ore: fissato il giorno dell’e delle? Una volta chiuso il capitolo Yann Sommer, sarà la volta di Lazar. Il giocatore, come sottolineato da Tuttosport, è atteso per la giornata di domani a Milano. Svolgerà lee poi firmerà il suo nuovo contratto con la squadra di Simone Inzaghi. Dal canto suo, Giovanni Fabbian farà il percorso inverso e si trasferirà all’Udinese. Fonte: Tuttosport – Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...

Samardzic accordi trovati: fissati arrivo e visite mediche - TS Inter-News.it

Jacobelli dagli studi di Sportitalia ha espresso la sua opinione riguardo l’arrivo di Lazar Samardzic, nuovo rinforzo dell’Inter in un centrocampo a detta sua già forte. NUOVO RINFORZO – Xavier Jacobe ...Samardzic atteso a Milano nelle prossime ore per firmare ufficialmente il suo nuovo contratto con l’Inter. Dopo aver trovato l’accordo con l’Udinese, ecco le cifre precise anche per quanto riguarda l’ ...