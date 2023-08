Salvini | Ponte Stretto è favore agli italiani che lo aspettano da 50 anni

...tetto dei compensi (240mila euro) per dirigenti ed esperti che lavoreranno alla realizzazione delsullo Stretto. È una norma fortemente voluta dal ministro delle Infrastrutture Matteoe ......compensi persullo Stretto Passa la deroga al tetto dei compensi per i super esperti che lavoreranno per la realizzazione delsullo Stretto, fortemente voluta dal Mit di Matteo, ...Roma, 07 agosto 2023 "Ho detto fin dal primo giorno che sono contrario alle intercettazioni a strascico e sono contrario alla diffusione pilotata che vulnerano la dignità dei terzi, ma non sono ...

Ponte sullo Stretto, dopo gli stipendi d’oro c’è la norma ‘salva pensionati’. Ma Meloni vuole imporre uno sto… la Repubblica

Il governo approva due decreti omnibus: nei quali, a sorpresa, arriva il prelievo sugli extraprofitti delle banche per raccogliere fondi per il calo delle tasse e il taglio del cuneo, che ...Roma, 7 ago. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Dl Asset, il decreto legge recante disposizioni urgenti a tutela ...