Saltburn | il film scritto e diretto da Emerald Fennell aprirà il festival di Londra 2023

Sarà, il nuovodiretto da Emerald Fennell , ad aprire l'edizione 2023 del festival di Londra. Il lungometraggio sarà proiettato il 4 ottobre all'evento e sarà presentato a livello nazionale ...E che ha puntato le sue carte di produttrice sul secondoda regista di Emerald Fennell ,. Che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con ...... compositore e pianista Leonard Bernstein a quella di Paul Giamatti nelagrodolce di Alexander ... David Strathairn (A Little Prayer), Barry Keoghan (), Joaquin Phoenix (Napoleon), Adam ...

Saltburn: il film scritto e diretto da Emerald Fennell aprirà il festival di ... Movieplayer

The London Film Festival is about to kick off and will be opening with the captivating story of 'Saltburn,' the newest masterpiece from renowned filmmaker Emerald Fennell ...Sarà Saltburn, il film che segna il ritorno alla regia di Emerald Fennell, ad aprire il 4 ottobre l'edizione 2023 del festival di Londra.