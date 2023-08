Salerno | trasporti ko per la Costiera Tommasetti | Una figuraccia evitabile

(Di lunedì 7 agosto 2023) " Una vera città turistica non può permettersi brutte figure come queste ". Lo afferma Aurelio, consigliere regionale della Lega, in riferimento a quanto accaduto domenica a, dove ...

... consigliere regionale della Lega, in riferimento a quanto accaduto domenica a, dove centinaia di turisti sono rimasti appiedati a causa della carenza disu gomma. " Purtroppo ...... consigliere regionale della Lega, in riferimento a quanto accaduto domenica a, dove centinaia di turisti sono rimasti appiedati a causa della carenza disu gomma. 'Purtroppo ...... ossia quelli che usano i traghetti per arrivare a Catania e Palermo da Napoli o. Chi ... 'Daiall'accoglienza, bisognerebbe mettersi tutti in gioco. Anche il turismo di massa si ...

Salerno, trasporti ko per la Costiera. Tommasetti: “Una figuraccia ... Positanonews

“Una vera città turistica non può permettersi brutte figure come queste”. Lo afferma Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, in riferimento ...Stampa“Una vera città turistica non può permettersi brutte figure come queste”. Lo afferma Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega, in riferimento a quanto accaduto domenica a Salerno, do ...