Salerno | produceva sostanze stupefacenti e possedeva armi clandestine | arrestato

Leggi su zon

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nel pomeriggio del 4 agosto, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno, in flagranza di reato L. L. E’ accusato di produzione e fabbricazione die detenzione di, in quanto, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, nella disponibilità dell’indagato: due pistole semiautomatiche, calibro 8mm modello scacciacani, prive di matricole e modificate in modo artigianale per essere offensive; 30 piante di marijuana; due locali adibiti a laboratori per la coltura e l’essicazione delle piante di marijuana, correlati di impianti di illuminazione dedicati, riscaldamento e ventilazione; materiale per il dosaggio ed il confezionamento della sostanza stupefacente. L’, ...