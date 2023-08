Salario minimo | Meloni apre e fissa a venerdì incontro con le opposizioni

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) La premier l’aveva promesso e forse spinta dal consenso popolare anche tra chi ha votato destra hato il giorno della riunione L’aveva promesso e ha mantenuta la parola. Il presidente Giorgiaincontrerà leper parlare e avere un primo approccio sul. Argomento diventato principale adesso, ma su cui si dibatte da tanti anni, almeno una decina scarsi, con la maggior parte di questi governati dalla stessa sinistra che nell’ultima legislatura aveva discusso non poco con i Cinquestelle sulle modalità dello stesso. Ma ora tutti uniti e compatti. Laera stata attaccata perché aveva rinviato il tutto a dopo le vacanze estive, ma in realtà non si era mai espressa in tal senso anzi aveva chiesto di ...