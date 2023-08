Salario minimo | Calenda | “Mi fido di Meloni | attendo l’incontro”

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Dai contatti che ho avuto ritengo che Giorgiaci riceverà di sicuro prima della pausa estiva per confrontarci sul“. Lo ha affermato il leader di Azione Carlo, in un’intervista alla Repubblica, riferendosi alche avrà con la premier.: “Midella, aspetto confronto su” “Io personalmente non L'articolo proviene da Il Difforme.

Carlo Calenda incontrerà Giorgia Meloni per parlare die non solo. In un'intervista a La Repubblica, il leader di Azione ha parlato della proposta di legge unitaria fatta dall'opposizione - ad eccezione di Italia Viva di Matteo Renzo. "...Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione in una intervista a "La Repubblica" parlando di un possibile incontro con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulprima della pausa ...'Dai contatti che ho avuto ritengo che ci riceverà prima della pausa estiva per confrontarci sul', ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda , in un'intervista a La Repubblica, nella quale annuncia l'incontro delle opposizioni con il presidente del consiglio Giorgia Meloni per ...

Salario minimo a 11 euro l'ora, via libera in Italia: ecco dove Money.it

Di porcellum in porcellum, nessuno sa chi è il suo rappresentante. Scandaloso non è lo stipendio parlamentare, ma il bipopulismo che ha cancellato i ...Calenda sul rapporto con Italia Viva: "Prendo atto della volontà di divorzio dichiarata da Renzi e aspetto che si materializzi. Spero solo che avvenga in modo decoroso".